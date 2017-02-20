Бойовики влаштували між собою перестрілку у Горлівці

У Горлівці сталася перестрілка між так званими "правоохоронцями" і мародерами, які грабували приватні будинки.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Мародерами виявилися бойовики зі складу так званого підрозділу "1-го АК "ДНР". Після перестрілки один з мародерів був затриманий, другий зміг втекти, і в даний час вважається дезертиром", – зазначив він.

Тимчук додав, що з Росії на базу окупантів знову прибула колона військової техніки, зокрема 7 "Уралів" і КамАЗів, три одиниці БМП-2. Також серед техніки 122-мм САУ типу 2С1 "Гвоздика" та 4-х гарматна батарея 122-мм гармат-гаубиць Д-30А.

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