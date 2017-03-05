Бойовики вщент зруйнували шахту "Бутівка" під Донецьком: з'явилося відео

У мережі показали, як бойовики вщент зруйнували вентиляційний ствол шахти "Бутівка", яка розташована на околиці Донецька.

Відео опублікували на одному із сепаратиських каналів на YouTube.

Інформацію про знищення вентиляційного стволу шахти підтвердив і журналіст Іван Жеведь на своїй сторінці у Facebook.

Епічне відео! "Місцеві шахтарі" розстрілюють вентиляційний ствол шахти "Бутівка", коментують, як вони стріляли по Пісках і невимовно радіють, коли шахтний стовбур впав,

– іронізує журналіст.

Читайте також: Такими темпами нам тут мало залишилось часу, – тривожна заява бійців з Авдіївки

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!