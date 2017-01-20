Бойовики втекли і залишили по собі чимало російської зброї в зоні АТО

Співробітники українських спецслужб виявили арсенал російської зброї та боєприпасів після невдалої спроби диверсії зі сторони бойовиків.

Як повідомляють в СБУ, 13 січня диверсійна група терористів намагалася проникнути на позиції 92-ї окремої механізованої бригади.

Українські воїни вчасно виявили диверсантів та відбили спробу атаки.

Проте під час "зачистки" місця бойового зіткнення СБУ виявила автоматичну зброю та гранатомет РПГ-7В, що залишили терористи після втечі.

На місці також знайшли гранатометний постріл ОГ-7В (маркування ОГ-7В 11-2-14) та метальний заряд до нього (маркування ПГ-7ПМ НБЛ-42 10/12-10 2-14-11).

Таку зброю розробляє та постачає головне оборонне підприємство Росії АТ "Науково-виробниче підприємство "Базальт" для власної армії.

До слова, за минулу добу проросійські бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні АТО.