Бойовики з артилерії обстріляли українських захисників, є поранені

За минулу добу терористи 50 разів відкривав вогонь по позиціях сил АТО, активно використовуючи і важке артилерійське озброєння. Двоє бійців ЗСУ було поранено.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Найгарячіше було на Приморському напрямку – 27 обстрілів. Бойовики гатили по військових з 120-мм мінометів та артилерійських систем калібру 122-мм біля Широкиного, Мар'їнки, Чермалика та Водяного.

На тих же ділянках, а також неподалік Гнутового, Лебединського, Павлополя, Новотроїцького та Красногорівки бойовики активно вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних модифікацій, стрілецької зброї, деколи з озброєння БМП,

– зазначили у штабі.

Читайте також: Терористи вкотре накрили "Градами" Авдіївку

На Донецькому напрямку ворог обстріляв передмісті Авдіївки з РСЗВ "Град" – в декількох приватних будинках пошкоджені дахи й вікна.

На Луганському напрямку було відносне затишшя – противник обстріляв з мінометів калібру 82 мм позиції біля Троїцького.

"В результаті бойових дій минулої доби 2-ох військовослужбовців ЗС України було поранено", – зазначили у прес-центрі штабу АТО.