Бойовики з артилерії обстріляли українських захисників, є поранені

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За минулу добу терористи 50 разів відкривав вогонь по позиціях сил АТО, активно використовуючи і важке артилерійське озброєння. Двоє бійців ЗСУ було поранено.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Найгарячіше було на Приморському напрямку – 27 обстрілів. Бойовики гатили по військових з 120-мм мінометів та артилерійських систем калібру 122-мм біля Широкиного, Мар'їнки, Чермалика та Водяного.
На тих же ділянках, а також неподалік Гнутового, Лебединського, Павлополя, Новотроїцького та Красногорівки бойовики активно вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних модифікацій, стрілецької зброї, деколи з озброєння БМП,
– зазначили у штабі.
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На Донецькому напрямку ворог обстріляв передмісті Авдіївки з РСЗВ "Град" – в декількох приватних будинках пошкоджені дахи й вікна.
На Луганському напрямку було відносне затишшя – противник обстріляв з мінометів калібру 82 мм позиції біля Троїцького.
"В результаті бойових дій минулої доби 2-ох військовослужбовців ЗС України було поранено", – зазначили у прес-центрі штабу АТО.