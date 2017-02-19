Бойовики з "Градів" атакували Водяне

Ввечері 18 лютого терористи атакували позиції українських бійців в районі Водяного, що на Маріупольському напрямку.

Про це повідомили у штабі АТО.

Ворог близько півгодини гатив з "Градів".

Як додали у штабі АТО, по позиціях українців випустили щонайменше три десятка реактивних снарядів.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, ввечері 18 лютого, у Авдіївці знову зникла електроенергія. Електропостачання зникло також на Коксохімічному заводі. У соцмережах повідомили, що місто також залишилось без води та тепла. Також булла інформація, що у передмісті йшов тяжкий бій з використанням важкої артилерії.