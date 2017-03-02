Бойовики з танків обстрілюють житлові квартали Авдіївки

Бойовики обстріляли мешканців Авдіївки, щонайменше один багатоповерховий будинок пошкоджено.

Про це повідомили у прес-центр штабу АТО.

Станом на 16:40 зафіксували щонайменше п’ять влучань на території міста. За попередніми даними місто обстріляно із танків.

Достеменно відомо про влучення в багатоповерховий будинок на вулиці Гагаріна.

Через те, що обстріл і досі триває, уточненої інформації про жертв обстрілу та характер руйнувань немає.

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