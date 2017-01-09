Бойовики застосували "Град" біля Сизого

Станом на вечір 9 січня на Донбасі відбулося 27 обстрілів. Внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

Зокрема, на луганському напрямку – в районі Сизого бойовики застосували БМ-21 "Град".

З мінометів терористи неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів та протитанкових керованих ракетних комплексів – по Новозванівці.

По Троїцькому вогонь вів снайпер.

На маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів бойовики обстрілювали Водяне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Широкине, Чермалик, Павлопіль. По Широкиному вогонь вела БМП терористів.

На донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів обстрілювали Зайцеве, Авдіївку та Луганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Авдіївці та Опитному.

Читайте також: Екс-бойовик "ДНР" розстріляв людей у Москві