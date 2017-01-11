Бойовики затримали медсестру в окупованому Донецьку

В окупованому Донецьку бойовики затримали медичну сестру, яка працювала у військовій частині № 3057.
Про це повідомляє у середу прес-служба Національної гвардії.
Раніше з’явилася інформація про те, що у Донецьку затримано бійця Нацгвардії (військової частини 3057).
Офіційно повідомляємо, що медична сестра медичного пункту військової частини 3057 не прибула на роботу. Вжиті заходи щодо розшуку даної особи результату не дали,
– наголосили у відомстві.
8 січня командування військової частини 3057 отримало повідомлення від її сина, який живе у Донецьку, про те, що її затримала "поліція" так званої "ДНР".
У Нацгвардії підкреслюють, що затримана жінка не була військовослужбовцем Нацгвардії.
Вона працювала медсестрою (цивільним службовцем) у медичному пунктів військової частини. Доступу до державної таємниці за характером виконання своїх обов’язків не мала.
У військовій частині провели службове розслідування та звільнили жінку через порушення вимог проходження служби.
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