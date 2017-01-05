Бойовики заявили про зміни в формулі обміну полоненими

Представник бойовиків у Мінську Денис Пушилін заявив, що Контактна група нібито внесла зміни в формулу обміну полоненими "всіх на всіх".

Про це повідомляє один з ресурсів сепаратистів. "На останніх зустрічах (21 грудня в Мінську) було запропоновано нове уточнення – "всіх підтверджених на всіх підтверджених". І цифри учасниками переговорів були визначені. Але проблема не тільки в цифрах", – заявив Пушилін. Читайте також: Полонянки Савченко: у мережі з'явилися докази російського сліду щодо їхнього звільнення

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