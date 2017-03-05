Бойовики здивували новою заявою

Терористи фейкових "ЛНР" та "ДНР" заявили про повне припинення вогню на Донбасі 5 березня.

Таку заяву зробив один з ватажків "ДНР" Едуард Басурін, пишуть "РИА Новости".

"Зараз працює пропозиція про припинення вогню на всій лінії зіткнення з 11:00 сьогоднішнього дня. Це спільна ініціатива наша і "ЛНР". Вийшли з пропозицією припинити обстріли через представників СЦКК", – сказав бойовик.

Басурін запевняє, що встановлений режим зберігається.

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Довідка: СЦКК – спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.



Нагадаємо, за минулу доби було зафіксовано 110 обстрілів з боку бойовиків по позиціях ЗСУ у зоні проведення АТО. Один український воїн загинув.