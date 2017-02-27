Бойовики знову обстріляли Авдіївку

Сьогодні вранці, 27 лютого, бойовики знову обстріляли околиці Авдіївки. Водночас, у самому місті спокійно, а у школах відновили навчання.

Про це повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

Тим часом Авдіївка четвертий день залишається без світла, а воду мешканцям подають за графіком. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок обстрілів пошкоджено лінію електропередач "Макіївка – Авдіївський коксохімічний завод". Також зупинила роботу Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечувала водою Авдіївку, Ясинувату та Донецьк.

Наразі в Авдіївці тривають ремонтні роботи. До них залучили три десятка людей і більше десяти одиниць техніки.

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Нагадаємо, за минулу добу, 26 лютого, в зоні АТО двоє військових загинуло, ще двоє бійців отримали поранення, двоє – травмовано.