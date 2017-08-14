Бойовики зухвало обстрілюють будинки мирних мешканців на Донбасі

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У прес-центрі штабу АТО повідомляють, що за минулу добу проросійські бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
Найгарячіше, за даними штабу, наприкінці минулої доби було на Донецькому напрямку в районі Авдіївської промзони.
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З 6-ї вечора терористи не припиняли там обстріли позицій сил АТО з озброєння різних калібрів, внаслідок чого один український воїн зазнав поранень.
На Маріупольському напрямку, ввечері бойовики відкривали вогонь у районі селищ Водяне та Широкине.
У штабі також повідомляють, що злочинці били з міномету, гранатомету та великокаліберних кулеметів по будинках мирних мешканців Мар’янки. На щастя, ніхто з місцевих не постраждав.
Загалом за минулу добу терористи 25 разів порушували режим припинення вогню, внаслідок чого двоє українських захисників зазнали поранень.