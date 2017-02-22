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Бойовиків "ДНР" активно вербують у Сирію, – Тимчук

09:57, сьогодні 346 Читать новость на русском
Бойовик
Бойовик / auto.bigmir.net

Російські офіцери відновили вербування "добровольців" для участі в бойових діях в Сирії.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Серед бойовиків підрозділів "1-го АК "ДНР" обговорюється активізація вербування російськими офіцерами "добровольців" для участі в бойових діях в Сирії", – йдеться у повідомленні.

Тимчук додав, що протягом січня – початку лютого 2017 року з числа бойовиків так званого "МВС "ДНР" близько 200 осіб підписали контракт на проходження "служби" в Сирії.

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Теги: Україна Війна на Донбасі Новини Донецька Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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