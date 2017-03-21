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Бойовиків карають зменшенням виплат, – розвідка

12:26, сьогодні 234 Читать новость на русском
Бойовик
Бойовик "ДНР" / zn.ua

Через порушення військової дисципліни командування російсько-окупаційних військ суттєво зменшує виплати бойовикам.

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, військовослужбовцям-інструкторам виплатили тільки половину місячної зарплати (8000-9000 тисяч рублів) за те, що вони не залучались до несення бойового чергування.

До того ж, у підрозділах формують списки порушників військової дисципліни. Як метод покарання – таких бойовиків позбавляють права на ротацію на один і більше період.

Читайте також: Журналіст розповів моторошні подробиці життя в "ДНР"

Теги: Україна гроші АТО Війна на Донбасі Міністерство оборони України Тероризм
Джерело: 24 Канал
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