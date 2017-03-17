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"БПП" і "Народний фронт" зірвали засідання Антикорупційного комітету

15:29, сьогодні 538 Читать новость на русском
Деякі депутати не з'явилися на засіданні Антикорупційного комітету
Деякі депутати не з'явилися на засіданні Антикорупційного комітету / Скріншот відео

Депутати від "Народного фронту" та "Блоку Петра Порошенка" вирішили бойкотувати засідання Антикорупційного комітету ВР, на якому мало розглядатися питання незалежного аудитора НАБУ.

Як повідомляє кореспондент сайту "24" Дмитро Бобрицький, на засідання прийшли лише 9 нардепів, тому не вдалося досягти кворуму.

"Як вимагає законодавство, як я і обіцяв, я його із задоволення виконує. 16 березня вранці до мене надійшло прохання з боку колег по нашому комітету, що представляють "Блок Петра Порошенка» та "Народний фронт» з проханням скликати позачергове засідання. Я його скликав, вас усіх було проінформовано, відтак я його радісно відкриваю. Я бачу, що більша частина тих колег, які це просили не прийшла", – наголосив голова Комітету Єгор Соболєв.

За його словами, такий крок з боку народних обранців може бути пов'язаним зі вчорашньою ситуацією.

Крім того, він висловив сподівання, що на наступне засідання, яке відбудеться 22 березня о 15:00, усі члени комітету прийдуть, як на роботу.

Читайте також: Соболєв про рішення ВР щодо антикорупційного комітету: Перемога, але неостаточна

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Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
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