Браконьєр підстрелив дитину, яка збирала гриби в лісі на Закарпатті

У неділю, 28 травня, в лісі біля села Поточок Хустського району Закарпаття чоловік, який займався незаконним полюванням, пострілом із мисливської рушниці поранив хлопчика, що збирав гриби.

Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпаття.

Про подію до поліції сповістив лікар приймального відділення Хустської рай лікарні. Він розповів, що карета швидкої медичної допомоги доставила до них пораненого хлопчика.

Потерпілим виявився 9-річний мешканець Поточка. Лікарі діагностували в дитини вогнепальне наскрізне поранення лівого передпліччя. На щастя, воно виявилося не важким, і після надання медичної допомоги хлопчика відпустили додому.

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Поліції хлопчик пояснив, що його поранили в лісі поблизу рідного села, де він збирав гриби. Дитина сказала, що бачила в лісі чоловіка з рушницею.

Особу ймовірного стрільця поліція встановила. Ним виявився 47-річний житель с. Поточок. Ймовірно, чоловік займався в лісі незаконним полюванням, здійснив постріл із мисливської рушниці (зброя офіційно зареєстрована) й випадково влучив у хлопчика, що збирав неподалік гриби,

– мовиться у повідомленні поліції.

Правоохоронці додали, що сам підозрюваний все заперечує, натомість стверджує, що пострілів не здійснював.

Поліція вилучила в чоловіка мисливську рушницю "ІЖ" 12-го калібру та 6 патронів. Зброю скеровано на експертизу.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст.128 Кримінального кодексу України (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).