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Брат смертника в Манчестері готувався до нападу на місію ООН в Лівії, – ЗМІ

16:55, сьогодні 99 Читать новость на русском
Хашим Абеді
Хашим Абеді / Соцмережі

20-річний брат Салмана Абеді, якого підозрюють у здійсненні теракту 24 травня 2017 року в Манчестері, належав до угруповання джихадистів, які готували напад на представників ООН в Лівії.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на власні джерела.

Впродовж декількох місяців лівійські спецслужби слідкували за діяльністю джихадистів. Їм вдалося з’ясувати, що 20-річний Хашим Абеді був важливим учасником угруповання.

Читайте також: Смертник у Манчестері майже цілий рік готувався до теракту

Джихадисти планували напад на конвой спеціального представника ООН в Лівії Мартіна Коблера. Як зазначило видання, вони якраз закінчували виробництво вибухового пристрою.

Нагадаємо, ввечері 22 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на стадіоні "Мачестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава".

Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень. У будинку манчестерського терориста Салмана Абеді виявили цех з виробництва бомб. Готову до використання вибухівку сапери одразу ж знищили.

Теги: Кримінал Великобританія Теракт у Манчестері Війна у Лівії Лівія Тероризм
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