Брати Дубневичі заробляють на "Укрзалізниці" 1 мільярд гривень на рік

Після виведення "Укрзалізниці" з-під юрисдикції Міністерства інфраструктури, між прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, головою правління "Укрзалізниці" Войцехом Бальчуном та тіньовими монополістами залізничної галузі братами Богданом і Ярославом Дубневичами виник новий корупційний альянс.

Про це повідомляє Theformat.

Уперше за багато років між монополістами технічного постачання "Укрзалізниці" братами Дубневичами та Кабінетом міністрів України зник конфлікт – представники двох груп домовилися про поділ фінансових потоків в обхід Міністерства інфраструктури.

Саме міністр інфраструктури Володимир Омелян намагався зробити систему закупівель на державному підприємстві прозорою та відкритою.

Наразі голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Бальчун виконує функцію публічного представництва структури, тоді як брати Дубневичі закріпили за собою функцію монополістів-постачальників, а Володимир Гройсман отримав можливість контролювати фінансові потоки без втручання з боку чиновників Мінінфраструктури.

На думку колишнього заступника міністра інфраструктури Володимира Шульмейстера, в боротьбі за ресурси "УЗ" ще на початку 2016 року, до призначення Войцеха Бальчуна, перетиналися інтереси декількох груп впливу.

За його даними, найбільший вплив на "УЗ" сьогодні має глава транспортного комітету Ярослав Дубневич, інтереси якого в правлінні представляє член правління Сергій Михальчук. За інформацією Шульмейстера, напередодні свого призначення главою "УЗ" Войцех Бальчун зустрічався з Ярославом Дубневичем, який погодив його кандидатуру.

За інформацією джерела у Кабміні, знайомий з переговорним процесом навколо рішення про передачу "УЗ" Кабміну твердить, що це рішення спрямоване проти політики, яку проводить щодо "УЗ" міністр Володимир Омелян.

"Питання стоїть так: бути реформі "УЗ", або все буде по-старому – схеми, договірняки, свої люди на посадах. Для збереження старого порядку перекинули "УЗ" з МІУ в МЕРТ", – пояснив чиновник.

Він додав, що у питанні "УЗ" проти міністра об’єдналися Володимир Гройсман і голова транспортного комітету Верховної Ради Ярослав Дубневич.

"Спочатку було призначення держсекретаря, тепер "УЗ". Все просто", – запевнив співрозмовник.

Брати Ярослав та Богдан Дубневичі – депутати Верховної Ради від "Блоку Порошенка". Молодший брат Ярослав Дубневич очолює комітет Верховної Ради з питань транспорту. Підприємці мають практично повний контроль над транспортною галуззю, особливо на Західній і Правобережній Україні.

До бізнес-групи братів-депутатів Дубневичів належать ТОВ "Арго", ТОВ "Експозиція", ТОВ "Галелектросервіс", АКБ ТОВ "Тяжмашкомплект", АР Brados spol s.r.o., Agentura Online s.r.o., ТОВ "Корпорація КРТ".

Компанії Дубневичів постачають матеріали для будови колій, запчастини для ремонту вагонів та тепловозів. Їх підприємства виготовляють запчастини для тепловозів серії ЧМЕ, гумово-технічні вироби, запчастини для електровозів серії ЧС, запчастини для тепловозів серії 2ЕЕ116, 2М62, 2ТЕ10, запчастини для колійних машин, пружини, автозчеплення, автогальмівне обладнання, стрілочні переводи, рейкове скріплення, електроди, болти та скріплення шпал.

У першій половині 2016 року підприємства братів Дубневичів уклали 25 угод із ПАТ "Укрзалізниця" на загальну суму 997 701 155 гривень. Фінансові операції проходили через філію "Центр забезпечення виробництва".

Партійна приналежність та один мільярд гривень на рік із державного бюджету дозволяє бізнесменам домовлятися в будь-яких кабінетах на найвищому рівні, а новий перерозподіл впливу в "Укрзалізниці" із Володимиром Гройсманом та Войцехом Бальчуном може забезпечити розширення монополії у 2017 році.

Саму "Корпорацію Колійні ремонтні технології" Ярослав та Богдан Дубневичі зареєстрували у 2004 році. Завдяки патентам на різні деталі для скріплення рейок, які Дубневичі "винаходили" разом із тодішнім губернатором Львівської області Михайлом Костюком, компанія отримувала мільйонні замовлення від залізниці.

У 2011-му, коли Костюка звільнили з посади гендиректора "Укрзалізниці", фірма отримала звинувачення у несплаті податків. Тоді Дубневичі створили нову компанію. Майже однойменне ТОВ "Корпорація КРТ" зареєстрували у серпні 2011-го.

Потім, із 2013 року, фірми Дубневичів не вигравали тендерів залізниці, аж поки у 2014 році знову не стали монополістами.