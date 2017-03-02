13:40
2 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова тваринка Путіна. Православний Instagram
Вєсті Кремля
21:17, 1 березня
Вєсті.UA. Недорозстріляні корупціонери. Привид нацизму над Євробаченням
Вєсті.UA
20:15, 1 березня
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, 1 березня
Випуск новин за 11:00: Дефіцит води у Авдіївці. У Брюсселі розглянуть безвіз для України
Випуск новин
12:29, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
БЛОКАДА НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Бред Пітт знову спілкується з колишньою дружиною, – ЗМІ

12:25, сьогодні 680 Читать новость на русском
Бред Пітт і Дженніфер Еністон
Бред Пітт і Дженніфер Еністон / Фото з відкритих джерел

Західні ЗМІ повідомляють, що Бред Пітт недавно спілкувався зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Еністон.

Як повідомляє US Weekly, спілкування між Піттом і Еністон поновилося після того, як Бред привітав колишню дружину з днем народження. Акторці 11 лютого виповнилось 48 років.

Інсайдери іноземних ЗМІ говорять, що Бред довго намагався знайти номер Еністон, адже після 11 років їхньої розлуки всі контакти між подружжям були розірвані. Акторка всі роки намагалась ігнорувати колишнього чоловіка і лише після розлучення з Анджеліною Джолі, колишня дружина погодилася відновити спілкування.

Близьке оточення Дженніфер Еністон розповіло, що вони почали листуватися після того, коли він побажав їй щасливого дня народження. Крім того, Бред поділився з нею, що зараз переживає важкий час у зв'язку з розлученням, і після цього вони обмінялися кількома повідомленнями, згадуючи про їхнє минуле.

Джерело також запевняє, що нинішній чоловік Дженніфер Еністон, Джастін Теру, не проти дружнього спілкування між своєю дружиною і її колишнім коханим. Джастін сказав лише, що вони можуть дружити, адже Джен хоче бути хорошою. Він їй довіряє і не вірить, що між ними можуть знов відновитись старі почуття.

Читайте також: Бред Пітт знайшов нову супутницю, – ЗМІ

Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі Дженіфер Еністон
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Почему
сьогодні, 11:54 Почему "неблагодарные" эммигранты не жертвуют Украине миллионы долларов?
Ілля Кенігштейн 1285
Ранняя весна в окопах Донбасса, или Привыкнуть бомжевать невозможно
сьогодні, 08:30 Ранняя весна в окопах Донбасса, или Привыкнуть бомжевать невозможно
Володимир Шередега 1872
Головні новини 1 березня: блокада розширюється, світло і горілка дорожчають
сьогодні, 08:03 Головні новини 1 березня: блокада розширюється, світло і горілка дорожчають
3679
Перехоплена розмова Захарченка: що має викликати смутні підозри в СБУ
1 березня, 22:12 Перехоплена розмова Захарченка: що має викликати смутні підозри в СБУ
Богдан Яременко 8718
Інвестиції
1 березня, 21:01 Інвестиції "по любові", або Чи може бути бізнес без уряду?
Яніна Ткачук 248
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук