Бред Пітт знову спілкується з колишньою дружиною, – ЗМІ

Західні ЗМІ повідомляють, що Бред Пітт недавно спілкувався зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Еністон.

Як повідомляє US Weekly, спілкування між Піттом і Еністон поновилося після того, як Бред привітав колишню дружину з днем народження. Акторці 11 лютого виповнилось 48 років.

Інсайдери іноземних ЗМІ говорять, що Бред довго намагався знайти номер Еністон, адже після 11 років їхньої розлуки всі контакти між подружжям були розірвані. Акторка всі роки намагалась ігнорувати колишнього чоловіка і лише після розлучення з Анджеліною Джолі, колишня дружина погодилася відновити спілкування.

Близьке оточення Дженніфер Еністон розповіло, що вони почали листуватися після того, коли він побажав їй щасливого дня народження. Крім того, Бред поділився з нею, що зараз переживає важкий час у зв'язку з розлученням, і після цього вони обмінялися кількома повідомленнями, згадуючи про їхнє минуле.

Джерело також запевняє, що нинішній чоловік Дженніфер Еністон, Джастін Теру, не проти дружнього спілкування між своєю дружиною і її колишнім коханим. Джастін сказав лише, що вони можуть дружити, адже Джен хоче бути хорошою. Він їй довіряє і не вірить, що між ними можуть знов відновитись старі почуття.

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