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Брехня, панібратство, бізнес, – у США запропонували 10 мільйонів доларів за "імпічмент" Трампа

20:10, сьогодні 415 Читать новость на русском
Ларрі Флінт
Ларрі Флінт / Фото з вільних джерел

Американський видавець і засновник журналу Hustler Ларрі Флінт запропонував винагороду у сумі 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе оголосити імпічмент президенту США Дональду Трампу,

Про це пише УНН з посиланням на Forbes.

Оголошення про це Флінт дав у недільному виданні газети Washington Post.

Ларрі Флінт і журнал Hustler оголошують фінансову винагороду в розмірі 10 млн доларів за інформацію, яка приведе до імпічменту й усуненню з посади Дональда Трампа,
– йдеться в оголошенні.

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Серед причин такого "відчайдушного" кроку – "сотні відверто брехливих розповідей" президента, "грубе кумівство та призначення некваліфікованих осіб на керівні посади", а також "компроментування внутрішньої та зовнішньої політики країни через свою бізнес-імперію, яка є глобальним конфліктом інтересів".

Теги: Курйозні новини Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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