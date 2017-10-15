Брехня, панібратство, бізнес, – у США запропонували 10 мільйонів доларів за "імпічмент" Трампа
Американський видавець і засновник журналу Hustler Ларрі Флінт запропонував винагороду у сумі 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе оголосити імпічмент президенту США Дональду Трампу,
Про це пише УНН з посиланням на Forbes.
Оголошення про це Флінт дав у недільному виданні газети Washington Post.
Ларрі Флінт і журнал Hustler оголошують фінансову винагороду в розмірі 10 млн доларів за інформацію, яка приведе до імпічменту й усуненню з посади Дональда Трампа,
– йдеться в оголошенні.
Читайте також: Боротьба з пропагандою: на будівлі офісу Twitter з'явився напис "Бань російських ботів" (фото)
Серед причин такого "відчайдушного" кроку – "сотні відверто брехливих розповідей" президента, "грубе кумівство та призначення некваліфікованих осіб на керівні посади", а також "компроментування внутрішньої та зовнішньої політики країни через свою бізнес-імперію, яка є глобальним конфліктом інтересів".
Вибір редакції
-
Нам пощастило з Путіним, – Портников вказав на позитивні зміни в Україні через агресію РФсьогодні , 21:02
-
Данилюк розповів як вираховуватиметься ціна на газ для українців після переговорів з МВФсьогодні , 20:05
-
Кримінальний авторитет Тюрін зробив першу публічну заяву щодо вбивства Вороненковасьогодні , 18:38