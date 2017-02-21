Брехня та провокація, – реакція штабу АТО про нібито відведення терористами важкого озброєння

Українські військові вказують на те, що терористи навіть не намагалися відвести важке озброєння від лінії зіткнення. Тому всі звинувачення у зриві цього процесу української сторони є не більше, аніж брехнею та провокацією.

Таку думку висловив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін, передає "Інтерфакс-Україна".

Як можна говорити про те, що ми щось зірвали, якщо сьогодні незаконні збройні формування на донецькому і маріупольському напрямі застосовували важке озброєння калібром 120 мм? Ми своє важке озброєння відвели давно,

– заявив Леонід Матюхін.

Відтак, за словами прес-офіцера, заяви бойовиків є всього лиш черговою провокацією.

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