20:46
21 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:56, сьогодні
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Випуск новин за 19:00: Російське фінансування політичних проектів в Україні
Випуск новин
19:54, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Брехня та провокація, – реакція штабу АТО про нібито відведення терористами важкого озброєння

19:20, сьогодні 223 Читать новость на русском
Українські бійці на Донбасі
Українські бійці на Донбасі

Українські військові вказують на те, що терористи навіть не намагалися відвести важке озброєння від лінії зіткнення. Тому всі звинувачення у зриві цього процесу української сторони є не більше, аніж брехнею та провокацією.

Таку думку висловив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін, передає "Інтерфакс-Україна".

Як можна говорити про те, що ми щось зірвали, якщо сьогодні незаконні збройні формування на донецькому і маріупольському напрямі застосовували важке озброєння калібром 120 мм? Ми своє важке озброєння відвели давно,
– заявив Леонід Матюхін.

Відтак, за словами прес-офіцера, заяви бойовиків є всього лиш черговою провокацією.

Читайте також: Бійці АТО показали вбивчі міни, які прилітають від ворога

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Посттравматичний стресовий розлад та інші проблеми: що може чекати на бійців АТО
сьогодні, 20:30 Посттравматичний стресовий розлад та інші проблеми: що може чекати на бійців АТО
Євгенія Мазур 205
По-радикальному: хто і чому хоче здати Крим в обмін
сьогодні, 19:02 По-радикальному: хто і чому хоче здати Крим в обмін "на мир"
Інна Жолобович 1243
Дактиль і релце: чи знаєте ви, що означають давні слова українців
сьогодні, 18:05 Дактиль і релце: чи знаєте ви, що означають давні слова українців
1612
Було б добре, аби вся епоха чуркіних в російській дипломатії скінчилась
сьогодні, 17:06 Було б добре, аби вся епоха чуркіних в російській дипломатії скінчилась
Володимир Горбач 638
Безвізовий режим в тюрмі: як в мережі відреагували на екстрадицію одіозного Фірташа
сьогодні, 16:50 Безвізовий режим в тюрмі: як в мережі відреагували на екстрадицію одіозного Фірташа
1032
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Генконсул підтвердив, що жертвами ДТП у Росії були українці
21 листопада 2016 , 19:44
Платні дороги для вантажівок: як це може бути
 10 листопада 2016 , 13:36
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук