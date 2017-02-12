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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Brexit може обійтися Німеччині у шалену суму

14:31, сьогодні 856 Читать новость на русском
Наслідки Brexit для країн-членів ЄС
Наслідки Brexit для країн-членів ЄС / ukranews.com

У мільярд євро може обійтися вихід Великобританії з ЄС для Німеччини.

Таку суму озвучив єврокомісар з питань цифрової економіки і суспільства ФРН Гюнтер Еттінгер в інтерв'ю виданню Bild.

Він зазначив, якщо бюджет Євросоюзу не зміниться, то країнам-членам доведеться збільшити внески до єдиної скарбниці.

Однак, можливий також інший варіант. Бюджет ЄС скоротять на суму, рівнозначну нинішнім внескам Великобританії. Тоді країнам-членам не доведеться додатково поповнювати скарбницю.

Читайте також: Британія стала на крок ближчою до виходу з ЄС

Теги: Політика Великобританія гроші Євросоюз Brexit
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