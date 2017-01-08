Brexit: у Великобританії зробили важливу заяву

Прем'єр-міністр Тереза ​​Мей спростувала твердження про те, що британський уряд не має чіткої позиції щодо переговорів з ЄС з питання про вихід з союзу.

Про це повідомляє ВВС.

За її словами, Великобританія має можливість домогтися взаємовигідної угоди з ЄС. Вона додала, що Лондон має намір зберігати контроль над імміграцією і в той же час мати тісні економічні зв'язки з країнами континентальної Європи.

При цьому вона зазначила, що після виходу зі складу ЄС Британія не зможе зберегти якісь бажані для неї елементи членства в союзі.

Часто люди говорять, що ми виходимо з ЄС, але при цьому хочемо зберегти якісь елементи членства в ЄС. Однак ми виходимо з союзу, і питання полягає в тому, щоб визначити потрібні параметри нових відносин, коли ми будемо поза його складом,

– додала Мей.

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