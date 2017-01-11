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Брейвік став небезпечний, як ніколи, – норвезькі прокурори

12:10, сьогодні 1285 Читать новость на русском
Брейвік став ще небезпечнішим
Брейвік став ще небезпечнішим / Фото із відкритих джерел

За роки перебування в ув’язненні норвезький терорист Андерс Брейвік став ще небезпечнішим.

За заявою прокурорів, норвежець став ще радикальніший, ніж коли-небудь.

Прокурор Фредерік Сейрсетед заявив, що уряд має бути готовим до "немислимих вчинків" з боку Брейвіка, інформує ВВС.

Сам засуджений, увійшовши в зал засідань, привітав суд нацистським вітанням – піднятою правою рукою.

Дуже складно сказати, наскільки Брейвік небезпечний сьогодні, але ще важче сказати, наскільки небезпечний він буде завтра, чи через рік, чи через 10 років,
– заявив прокурор суду.

Дивіться також: Брейвік пожалівся на "нелюдські умови" у в’язниці

За його словами, судячи з документів, Андерс Брейвік ще більше переконаний у своїх крайніх правих поглядах, ніж раніше.

Сторона звинувачення переконана в тому, що Брейвік надто небезпечний, а тому, як і раніше, повинен перебувати в одиночному ув'язненні.

Нагадаємо, 22 липня 2011 року Андреас Брейвік влаштував вибух в центрі Осло, а пізніше на острові Утоя розстріляв молодіжний табір. Тоді загинуло 77 осіб. Брейвіка засудили до 21 року ув’язнення.

Теги: Політика Андерс Брейвік Суд над Брейвіком Норвегія
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