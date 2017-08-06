Британія готова заплатити за Brexit 40 мільярдів євро, але за однієї умови, – ЗМІ

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Великобританія погодилася заплатити за вихід з Євросоюзу 40 мільярдів євро.
Про це повідомило видання The Telegraph, посилаючись на джерела серед чиновників.
За їхніми даними, Лондон буде переказувати Брюсселю по 10 мільярдів євро на рік. Але тільки за однієї умови – якщо сторони вже зараз почнуть обговорювати майбутню торгівлю.
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Раніше в Брюсселі заявляли, що такі перемовини розпочнуться лише після того, як Британія виплатить компенсацію за Brexit. І при цьому називали суму в 60 мільярдів євро.
Нагадаємо, офіційно процес виходу Об'єднаного Королівства з ЄС розпочався в березні. Він триватиме до трьох років.
А на початку квітня Депутати Європейського парламенту прийняли резолюцію щодо умов виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit).