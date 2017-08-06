15:38
6 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна
Вєсті Кремля
10:08, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
Вєсті.UA
09:41, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 13:00: Вибух гранати на Донеччині. Ситуація у зоні АТО
Випуск новин
13:51, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Британія готова заплатити за Brexit 40 мільярдів євро, але за однієї умови, – ЗМІ

15:06, сьогодні 500 Читать новость на русском
Brexit
Brexit / AP

Великобританія погодилася заплатити за вихід з Євросоюзу 40 мільярдів євро.

Про це повідомило видання The Telegraph, посилаючись на джерела серед чиновників.

За їхніми даними, Лондон буде переказувати Брюсселю по 10 мільярдів євро на рік. Але тільки за однієї умови – якщо сторони вже зараз почнуть обговорювати майбутню торгівлю.

Читайте також: Стало відомо, коли обмежать міграцію європейців до Великобританії

Раніше в Брюсселі заявляли, що такі перемовини розпочнуться лише після того, як Британія виплатить компенсацію за Brexit. І при цьому називали суму в 60 мільярдів євро.

Нагадаємо, офіційно процес виходу Об'єднаного Королівства з ЄС розпочався в березні. Він триватиме до трьох років.

А на початку квітня Депутати Європейського парламенту прийняли резолюцію щодо умов виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit).

Теги: Великобританія Новини політики Євросоюз Brexit
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Помер на сцені лідер Ivan Blues & Friends Іван Денисенко: що відомо про митця
сьогодні, 14:01 Помер на сцені лідер Ivan Blues & Friends Іван Денисенко: що відомо про митця
Андрій Шляхтін 3848
За что русский человек ненавидит Запад?
сьогодні, 12:01 За что русский человек ненавидит Запад?
Павло Шехтман 2460
Бандити з великої дороги: чому не треба платити паркувальникам
сьогодні, 08:58 Бандити з великої дороги: чому не треба платити паркувальникам
Дмитро Гнап 932
Будни в
сьогодні, 08:34 Будни в "ЛНР": в "республике" судят только убийц и то, не всегда
Ольга Черненко 1084
Бойовий екіпаж: про перших кіборгів Донецького аеропорту
5 серпня, 22:45 Бойовий екіпаж: про перших кіборгів Донецького аеропорту
Катерина Петренко 4467
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Або воюємо, або займаємось демократією, – Ярош розповів, як виграти війну
18 березня , 15:47
Масштабна аварія з вантажівками на Миколаївщині: є загиблий і поранені
 1 липня , 15:35
Чоловік відкрив вогонь у Києві та зник
15 липня , 23:44
Біля апеляційного суду Києва трапилася жахлива ДТП: опублікували фото
 13 червня , 20:54
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук