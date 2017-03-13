Британія готує екстрений план дій щодо Brexit

Великобританія розробляє екстрений план дій на випадок провалу перемовин з ЄС щодо Brexit.

Про це повідомив міністр з питань виходу Британії з ЄС Девід Дейвіс, передає Daily Star.

Водночас, подробиці плану він не уточнив. За його словами, не хоче ширити серед населення негативних сподівань.

Ми продумуємо наші дії на випадок непередбачуваної ситуації чи будь-яких можливих випадків та результатів перемовин,

– сказав Дейвіс.

Не сказав міністр і коли саме прем'єрка Тереза Мей розпочне перемовини про вихід Британії з Євросоюзу. За попередньою інформацією, вони мають стартувати цього місяця.

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Додамо, що вийти з Євросоюзу, за словами Девіда Дейвіса, Великобританія має до кінця березня 2019 року.