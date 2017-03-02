Британія здивувала несподіваною заявою про відносини з Росією

Великобританія – не ворог Росії, тому варто припинити звинувачувати президента РФ Володимира Путіна в скоєнні військових злочинів У Сирії.

Про це мовиться в звіті про британсько-російські відносини депутатів комітету у закордонних справах парламенту Великобританії, повідомляє Financial Times.

Депутати також заявили про необхідність тісніших відносин з Росією і розкритикували МЗС Британії за те, що "воно не знає, чого хоче".

У звіті, зокрема, мовиться про скептичне ставлення до розслідування російських військових злочинів у Сирії. Зазначається, що доказів недостатньо. У той же час депутати відзначили, що Британія не повинна скасовувати санкції проти Росії, поки Москва не виконає своїх зобов'язань щодо конфлікту в Україні.

Читайте також: Санкції проти Росії зберігатимуться, поки не закінчиться її агресія, – МЗС Великобританії