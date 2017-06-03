Британка схудла на чотири розміри, відмовившись від солодкого напою

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Британка Джо Халла протягом багатьох років намагалася відмовитися від вживання Coca-Cola. І коли врешті наважилась, схудла на чотири розміри.
Про це пише Ivona.
Джо визнала, що у неї фактично з'явилась залежність від солодкого напою. До того ж фізична. Якщо вона не пила Coca-Cola кілька годин, то у британки виникала головна біль та неприємні відчуття у шлунку.
Перша "ранкова" склянка припадала на 9.30 ранку, а ввечері жінка могла самотужки випити цілу 3-літрову пляшку. Так, щоденна доза цукру в її організмі досягала 110 грамів. І це тільки враховуючи вживання Coca-Cola.
Я намагалася кинути пити Coca-Cola хоча б під час Великого посту, але у мене ніколи не виходило. Я не могла протриматися навіть день,
– розповіла Джо.
46-річна британка випивала 160 пляшок Cola на місяць. Щороку на свою пристрасть вона витрачала 2400 фунтів.
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Але завдяки гіпнотерапії Халла повністю відмовилася від солодкого напою. В результаті – вона схудла на чотири розміри, стала більше ходити пішки і записалась на плавання.
Джо Халла