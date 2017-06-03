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Британка зламала шию, сміючись над жартом

11:21, сьогодні 348 Читать новость на русском
Моніка Джефрі зламала шию, сміючись над жартом
Моніка Джефрі зламала шию, сміючись над жартом / news.com.au

Британка Моніка Джефрі пошкодила на роботі шийні хребці, сміючись над жартом колеги.

Про це повідомляє news.com.au.

Моніка Джеффрі відчула біль у шиї, коли сиділа за столом на роботі. Через деякий час колега розповів їй жарт і жінка засміялась. Далі британці було зовсім не до сміху, адже Моніку зненацька частково паралізувало.

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Уже в лікарні з'ясувалося, що Моніка, коли сміялася, пошкодила шийні хребці.

До слова, це не перша така випадковість у житті британки. П'ять років тому вона зламала шию, коли чхнула, лежачи в ліжку.

Теги: Курйози LifeStyle Великобританія Здоров'я
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