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Британські підлітки пробралися в офіс Facebook і зняли це на відео

09:02, сьогодні 622 Читать новость на русском
Офіс Facebook у Лондоні
Офіс Facebook у Лондоні / Скрін з відео

Молоді YouTube-блогери з каналу Trikkstar таємно пробралися в штаб-квартиру компанії в Лондоні у Великобританії та зняли про це відеоролик.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Підлітки безперешкодно перелізли огорожу та через задній вхід проникли в приміщення компанії без будь-яких перешкод.

Вони довгий час ходили серед співробітників, які скоріше за все прийняли їх за колег. Блогери також слухали наради співробітників, читали та знімали на камеру їхні записи на особистих дошках, харчувались і грали в більярд.

Також вони легко пройшли по закритих приміщеннях офісу, де стояли комп'ютери працівників соцмережі. В них могла бути закрита інформація про майбутні розробки та інші секретні матеріали.

В кінці ролика, за їхніми припущенням, хлопців почали переслідувати охоронці. Вони спустилися вниз і спокійно покинули будинок через задній вхід.

У Facebook поки що ніяк не коментують ролик і факт проникнення в штаб-квартиру.

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Теги: LifeStyle Курйози Facebook
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