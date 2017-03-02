Британським школярам від 4 років планують розповідати про безпечні інтимні стосунки

В уряді Великобританії заявили, що в усіх британських школах діти вивчатимуть, що таке інтимні стосунки.

За заявою міністра освіти Джастіна Грінінга, дітей із 4 років навчатимуть, що таке безпечні інтимні стосунки. Про це повідомляє BBC.

Освітянська новація до цього часу була обов'язковою лише в декількох державних школах, проте тепер таку незвичну практику планують запровадити у всіх навчальних закладах національної системи Англії.

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У певному віці учнів будуть інформувати, що таке здорові стосунки, в чому полягає небезпека секстингу, інтернет-порнографії та сексуальних домагань. Всі бесіди проводитимуться на заняттях.

Школи будуть проявляти гнучкість у тому, як подавати ці уроки. Вони зможуть розробити комплексний підхід, чутливий до потреб місцевої громади. Також, як і зараз, релігійні школи матимуть можливість навчати відповідно до їхньої віри,

– повідомив міністр.

Схвалили таку новину профспілка британських працівників освіти та представники церкви.

Негативно відгукнулась про нововведення координатор організації "Безпека в школі" Антонія Таллі, яка прирівняла освітянську новину до трагедії.

Держава просто не може захистити дітей так, як можуть це зробити батьки. Ця пропозиція надсилає велике повідомлення батькам, що вони нездатні вчити своїх дітей, що таке секс,

– заявила Таллі.

Наразі батьки, які не хочуть давати дітям доступ до такої інформації, мають право звільнити їх від таких уроків.