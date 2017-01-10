Британських журналістів насмішила налякана промова Шевченка англійською

Під час вручення премії на церемонії FIFA Awards 2016 головний тренер української збірної Андрій Шевченко настільки зосереджено читав англійський текст з телесуфлера, що вираз обличчя футболіста розсмішив британських журналістів.

Про це написав британський таблоїд Mirror.

Екс-форвард "Челсі" помітно нервував, коли сконцентровано читав кожне слово.

"Чесно кажучи, ми ніколи не бачили, щоб хтось виглядав так серйозно (або страшно) – так рішуче, щоб правильно прочитати кожне слово", – пишуть журналісти.

Нагадаємо, Андрій Шевченко на церемонії FIFA Awards 2016 вручав премію у номінації "Найбільш видатна кар'єра".