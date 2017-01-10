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Британських журналістів насмішила налякана промова Шевченка англійською

16:41, сьогодні 4385 Читать новость на русском
Шевченко дуже сконцентровано читав кожне слово
Шевченко дуже сконцентровано читав кожне слово

Під час вручення премії на церемонії FIFA Awards 2016 головний тренер української збірної Андрій Шевченко настільки зосереджено читав англійський текст з телесуфлера, що вираз обличчя футболіста розсмішив британських журналістів.

Про це написав британський таблоїд Mirror.

Екс-форвард "Челсі" помітно нервував, коли сконцентровано читав кожне слово.

"Чесно кажучи, ми ніколи не бачили, щоб хтось виглядав так серйозно (або страшно) – так рішуче, щоб правильно прочитати кожне слово", – пишуть журналісти.

Нагадаємо, Андрій Шевченко на церемонії FIFA Awards 2016 вручав премію у номінації "Найбільш видатна кар'єра".

Теги: ЗМІ Великобританія LifeStyle Андрій Шевченко Курйози
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