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Британський режисер покепкував у комедії над Сталіним

19:26, сьогодні 192 Читать новость на русском
Фрагмент з фільму
Фрагмент з фільму "Смерть Сталіна" / Screenshot

У мережі з'явився трейлер комедії "Смерть Сталіна" британського режисера Армандо Яннуччі.

Фільм сатирика Армандо Яннуччі розповідає про останні дні життя диктатора Йосипа Сталіна, який замордував мільйони людей, зокрема і українців. У стрічці з іронією показують хаос режиму після смерті тирана.

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У стрічці знялася акторка українського походження Ольга Куриленко. Вона виконала роль піаністки Марії Юдіної.

В Британії комедію "Смерть Сталіна" покажуть вже у жовтні, а от чи вийде вона в прокат у Росії – поки невідомо. Зрештою, не кажуть також, чи побачать стрічку на великих екранах українці.

Теги: Курйозні новини Кіно Великобританія Історія СРСР LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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