Британський режисер покепкував у комедії над Сталіним

У мережі з'явився трейлер комедії "Смерть Сталіна" британського режисера Армандо Яннуччі.

Фільм сатирика Армандо Яннуччі розповідає про останні дні життя диктатора Йосипа Сталіна, який замордував мільйони людей, зокрема і українців. У стрічці з іронією показують хаос режиму після смерті тирана.

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У стрічці знялася акторка українського походження Ольга Куриленко. Вона виконала роль піаністки Марії Юдіної.

В Британії комедію "Смерть Сталіна" покажуть вже у жовтні, а от чи вийде вона в прокат у Росії – поки невідомо. Зрештою, не кажуть також, чи побачать стрічку на великих екранах українці.