Британський школяр знайшов помилку в даних NASA

17-річний Майлз Соломан з Великої Британії побачив помилку в даних, які записувала Міжнародна космічна станція.

Про це пише Science Alert.

Під час перебування британського астронавта Тіма Піка на космічній станції детектори записували рівні випромінювання на МКС. Коли нічого не потрапляло в детектор, замість нульового значення записувалось від'ємне.

Відповідно, детектори впливу космічної радіації на організм людини показали негативне значення енергії, чого просто не могло бути.

Тому юний школяр Майкл звернув увагу свого вчителя на цей збій і вони разом повідомили про помилку в NASA. Виявилося, що на цей збій до Майлза ніхто не звертав уваги.

Проблема в тому, що деякі з алгоритмів, які перетворюють вихідні дані, були видалені, і тому відправлялися помилкові показання з від'ємним числом,

– пояснив вражаючу знахідку школяра Лоуренс Пінскі з Х'юстонського університету.

Читайте також: NASA опублікувало відео з рекордним таненням льоду в Арктиці