Британці перевірять залишки польського Ту-154 на наявність вибухових речовин

У Британії зроблять експертизу фрагментів польського Ту-154, який розбився у квітні 2010 року поблизу Смоленська.

Учені перевірять наявність вибухових речовин в уламках. Експертизу замовило міністерство оборони Польщі.

У цій авіакатастрофі загинули 96 людей: зокрема, тодішній президент Польщі Лех Качинський, його дружина Марія, а також низка високопосадовців, громадських діячів та представників духовенства.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що Польща офіційно вимагала від Росії передати записи розмов з президентського літака, що розбився під Смоленськом у квітні 2010 року.



Крім того, Польща звинувачувала Росію в численних помилках щодо судмедекспертиз.