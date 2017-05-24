Брітні Спірс продемонструвала стрункі форми у коротких міні-сукнях: відео

35-річна американська співачка Брітні Спірс почала активно працювати над своїм тілом. Вона щоразу хизується перед шанувальниками своїми стрункими формами, публікуючи свої знімки в мережі.

Її фізичній підготовці тепер може позаздрити кожний. Брітні останніми місяцями почала вести активний спосіб життя, що дає свої результати.

Цього разу співачка опублікувала відео, де вона одягає короткі міні-сукні і проводить дефіле перед фотокамерою у своїх апартаментах. Таке хобі у зірки з'явилось недавно і судячи з її емоцій на відеороликах воно їй дуже подобається.

Friday night fun... thanks for the little black dress @pninatornai ? Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) Тра 19, 2017 о 11:05 PDT

??? Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) Тра 22, 2017 о 2:32 PDT

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