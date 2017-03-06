Будівлю, де розглядають справу Насірова, "замінували"

Будівлю Солом'янського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід відстороненому голові Державної фіскальної служби Романа Насірова, нібито замінували.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу поліції Києва.

За інформацією правоохоронців на call-центр поліції надійшло повідомлення про нібито мінування будівлі суду.

На місце події прибули вибухотехніки.

Читайте також: Насіров має шанси вийти під заставу через "європейську норму": пояснення юриста

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".



4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня. У неділю суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву, не встигши обрати запобіжний захід у перші 72 години після арешту.



Вранці 6 березня розгляд справи у Солом'янському суді Києва продовжився.