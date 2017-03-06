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Будівлю, де розглядають справу Насірова, "замінували"

17:47, сьогодні 94 Читать новость на русском
Будівлю, де розглядають справу Насірова, "замінували"

Будівлю Солом'янського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід відстороненому голові Державної фіскальної служби Романа Насірова, нібито замінували.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу поліції Києва.

За інформацією правоохоронців на call-центр поліції надійшло повідомлення про нібито мінування будівлі суду.

На місце події прибули вибухотехніки.

Читайте також: Насіров має шанси вийти під заставу через "європейську норму": пояснення юриста

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".

4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня. У неділю суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву, не встигши обрати запобіжний захід у перші 72 години після арешту.

Вранці 6 березня розгляд справи у Солом'янському суді Києва продовжився.

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров
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