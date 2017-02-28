Будівлю збанкрутілого банку Новинського продадуть з молотка

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проведе аукціон з продажу права вимоги за кредитом, за яким передано офісні приміщення у центрі Києва, що перебувають на балансі банку "Форум".

Про це повідомляє прес-служба організації.

16-го березня відбудеться аукціон з продажу прав вимоги за кредитом, у забезпечення за яким передано офісні приміщення, площею понад 640 квадратних метрів, у центрі Києва,

– йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зазначають, що компанія-позичальник веде активну господарську діяльність, займається наданням в оренду й експлуатацією власного чи орендованого нерухомого майна.

Читайте також: Ще один український банк може закритися

Нагадаємо, у 2008 році фінустанову придбав російський бізнесмен з українським паспортом Вадим Новинський у німецького банку Commerzbank.



У 2014 році у "Форуму" виникли проблеми з платоспроможністю, тоді НБУ ввів у нього тимчасову адміністрацію. Згодом регулятор вирішив закрити банк повністю. Вкладники отримали відшкодування через Фонд гарантування вкладів.