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Будівлю збанкрутілого банку Новинського продадуть з молотка

12:16, сьогодні 178 Читать новость на русском
Банк
Банк "Форум" / Фото з відкритих джерел

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проведе аукціон з продажу права вимоги за кредитом, за яким передано офісні приміщення у центрі Києва, що перебувають на балансі банку "Форум".

Про це повідомляє прес-служба організації.

16-го березня відбудеться аукціон з продажу прав вимоги за кредитом, у забезпечення за яким передано офісні приміщення, площею понад 640 квадратних метрів, у центрі Києва,
– йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зазначають, що компанія-позичальник веде активну господарську діяльність, займається наданням в оренду й експлуатацією власного чи орендованого нерухомого майна.

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Нагадаємо, у 2008 році фінустанову придбав російський бізнесмен з українським паспортом Вадим Новинський у німецького банку Commerzbank.

У 2014 році у "Форуму" виникли проблеми з платоспроможністю, тоді НБУ ввів у нього тимчасову адміністрацію. Згодом регулятор вирішив закрити банк повністю. Вкладники отримали відшкодування через Фонд гарантування вкладів.

Теги: Україна Банки НБУ Вадим Новинський
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