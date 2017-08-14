Будьте обережні: синоптики попередили про шквальний вітер та грози у Києві

До кінця доби 14 серпня у Києві прогнозують пориви шквального вітру з силою 15-18 м/с.

Про це повідомили в КМДА з посиланням на Укргідрометцентр. Згідно з прогнозом погоди на 14 серпня, у Києві до кінця доби варто очікувати сильний дощ із грозою. Температура повітря прогріється до +28 градусів.

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Також КМДА наголосили, що 14 серпня у Києві очікується висока пожежна небезпека.