Будущее осмысленное и беспощадное

Наш опыт окажется бесполезен для наших детей. Время меняет реальность быстрее, чем мы успеваем к ней привыкнуть.

Американский аналитический центр RethinkX отводит личному автотранспорту полтора десятилетия. По его прогнозам к 2030 году технологии отменят двигатели внутреннего сгорания и водителей.

Личные авто станут невыгодны – их заменит каршеринг беспилотных средств передвижения. Электромобили "уронят" нефтедобывающие страны – ежедневный спрос на нефть сократится со 100 до 20 миллионов баррелей уже через двенадцать лет.

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На рынке труда окажутся миллионы безработных дальнобойщиков. Следом – миллионы сотрудников автосервисов, дилерских контор и автозаправок. Мы перестанем читать некрологи с мест ДТП – 94% аварий происходят из-за человеческого фактора. Вероятно, появятся новые риски – и нам лишь остается гадать, какие именно. И если вы думаете, что это коснется лишь инфраструктуры – вы ошибаетесь.

Мы живем в эпоху битвы технологий с институтами. Дональду Трампу не нужен CNN – у него есть твиттер. Макрону не нужна поддержка классических партий – соцсети позволяют ему на коленке создать свою и выиграть выборы. Прогресс привел к тому, что медиа теряют роль монопольного посредника.

Соцсети родили новую реальность: блогеров – людей, которые общаются с аудиторией напрямую. Аудитория отдельных пользователей соцсетей обгоняет бумажные тиражи грандов.

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Мир меняется быстрее, чем успевает меняться человек. В итоге мы наблюдаем за волной контрреволюций – той самой, что монетизирует страх перед непонятным и неведомым завтра. На штандартах этого процесса – Трамп и Орбан, Качинский и Фицо.

Слово "страх" не случайно – он капитализируется куда лучше. Мы живем в эпоху, когда самое большое число женщин получает образование. Когда у жителя ЕС – наименьший шанс погибнуть в теракте, начиная с 1954 года. Когда в 2016 году в войнах по всему миру погибло меньше людей, чем когда-либо. Даже с учетом Сирии.

В итоге рождается пропасть между реальностью и тем, как ее себе представляют люди. Французы думают, что 23% их сограждан – мусульмане, хотя на самом деле лишь 8%. Итальянцы думают, что у них безработица на уровне 49%, хотя на самом деле 12%. В США думают, что у них безработица 32%, а на самом деле 4,7%. Битва идет не за реальность. Битва идет за описание реальности.

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Мы просто оказались на сломе эпох. Ослабление любого института – это всегда турбулентность. В одну из них мы сейчас входим на всех парах. Но во всей этой суматохе самым глупым было бы бояться будущего. Просто потому, что любая попытка его отменить – обречена.

Нам остается лишь упорядочивать окружающий хаос до состояния смыслов. И привыкать к тому, что наше поколение станет последним, что помнит почерк своих родителей.