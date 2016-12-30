Букмекери обрали фаворита у бою Кличка з Джошуа

Букмекери зменшили шанси Володимира Кличка перемогти Ентоні Джошуа.

Український Володимир Кличко, ймовірно, зазнає другої поспіль поразки. Провідні букмекерські контори світу не вірять в перемогу українця у титульному бою проти Ентоні Джошуа.

Коефіцієнт на успіх екс-чемпіона світу продовжує рости 2,75 – такий прогноз авторитетної William Hill.



Перемога Джошуа – коефіцієнт – 1,44 (нокаутом – 1,67).

Перемога Кличка – коефіцієнт – 2,75 (нокаутом – 4).



Водночас на достроковій перемозі Кличка можна збільшити капітал одразу в чотири рази.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що одержимий перемогою над Джошуа.