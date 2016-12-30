Букмекери обрали фаворита у бою Кличка з Джошуа
13:00, сьогодні 580 Читать новость на русском
Букмекери зменшили шанси Володимира Кличка перемогти Ентоні Джошуа.
Український Володимир Кличко, ймовірно, зазнає другої поспіль поразки. Провідні букмекерські контори світу не вірять в перемогу українця у титульному бою проти Ентоні Джошуа.
Коефіцієнт на успіх екс-чемпіона світу продовжує рости 2,75 – такий прогноз авторитетної William Hill.
Перемога Джошуа – коефіцієнт – 1,44 (нокаутом – 1,67).
Перемога Кличка – коефіцієнт – 2,75 (нокаутом – 4).
Водночас на достроковій перемозі Кличка можна збільшити капітал одразу в чотири рази.
Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що одержимий перемогою над Джошуа.
Джерело: 24 Канал
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