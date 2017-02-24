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Букмекери визначили фаворита у нацвідборі на Євробачення-2017

18:11, сьогодні 430 Читать новость на русском
Фіналісти національного відбору Євробачення-2017
Фіналісти національного відбору Євробачення-2017 / 24 Канал

Букмекерський сайт Pari March пропонує ставки на фіналістів національного відбору на "Євробачення-2017", а також назвав найвірогіднішого переможця.

Так, букмекери вважають, що у фіналі національного відбору найімовірніше переможе виконавиця TAYANNA – у неї коефіцієнт 2.10.

Читайте також: Чим дивуватимуть фіналісти нацвідбору Євробачення-2017

Щодо всіх виконавців, то як вважають букмекери, найменше шансів перемогти у гурту "Сальто Назад".

Коефіцієнти на перемогу розподілилися таким чином:

TAYANNA: 2.10
MELOVIN : 2.80
O. Torvald : 6.30
ROZHDEN: 15.0
ILLARIA: 45.0
Сальто Назад: 65.0

Нагадаємо, завтра, 25 лютого, відбудеться фінал нацвідбору на Євробачення-2017. Саме тоді стане відомо, хто представлятиме Україна на міжнародному пісенному конкурсі цього року.

24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017

Теги: LifeStyle Євробачення-2017 Музика
Джерело: 24 Канал
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