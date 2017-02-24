Букмекери визначили фаворита у нацвідборі на Євробачення-2017

Букмекерський сайт Pari March пропонує ставки на фіналістів національного відбору на "Євробачення-2017", а також назвав найвірогіднішого переможця.

Так, букмекери вважають, що у фіналі національного відбору найімовірніше переможе виконавиця TAYANNA – у неї коефіцієнт 2.10.

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Щодо всіх виконавців, то як вважають букмекери, найменше шансів перемогти у гурту "Сальто Назад".

Коефіцієнти на перемогу розподілилися таким чином:

TAYANNA: 2.10

MELOVIN : 2.80

O. Torvald : 6.30

ROZHDEN: 15.0

ILLARIA: 45.0

Сальто Назад: 65.0

Нагадаємо, завтра, 25 лютого, відбудеться фінал нацвідбору на Євробачення-2017. Саме тоді стане відомо, хто представлятиме Україна на міжнародному пісенному конкурсі цього року.



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