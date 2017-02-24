Букмекери визначили фаворита у нацвідборі на Євробачення-2017

Букмекерський сайт Pari March пропонує ставки на фіналістів національного відбору на "Євробачення-2017", а також назвав найвірогіднішого переможця.
Так, букмекери вважають, що у фіналі національного відбору найімовірніше переможе виконавиця TAYANNA – у неї коефіцієнт 2.10.
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Щодо всіх виконавців, то як вважають букмекери, найменше шансів перемогти у гурту "Сальто Назад".
Коефіцієнти на перемогу розподілилися таким чином:
TAYANNA: 2.10
MELOVIN : 2.80
O. Torvald : 6.30
ROZHDEN: 15.0
ILLARIA: 45.0
Сальто Назад: 65.0
Нагадаємо, завтра, 25 лютого, відбудеться фінал нацвідбору на Євробачення-2017. Саме тоді стане відомо, хто представлятиме Україна на міжнародному пісенному конкурсі цього року.
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