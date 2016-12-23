"Буковель" і літаки: що акціонери "Приватбанку" віддавали НБУ як заставу

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева розповіла, як власники "Приватбанку" виконували вимоги НБУ щодо докапіталізації.

Про це вона розповіла в ефірі однієї з радіостанцій.

Гонтарева пояснила, що виконуючи вимоги НБУ щодо докапіталізації, влітку 2016-го "Приватбанк" став власником низки активів своїх акціонерів, які перебувають у заставі в НБУ. Зокрема, йдеться про відомий гірськолижний курорт "Буковель" та літаки "Боїнг".

Влітку цього року деякі з тих активів, які у нас у заставі, ми змусили банк взяти на баланс. Вони на балансі, отже, тепер належать державному банку,

– пояснила вона.

Гонтарева уточнила, що всього на баланс було поставлено тільки 31 мільярд гривень кредитного портфеля обсягом близько 170 мільярдів.

Водночас вона запевнила, що ці активи належали банку на момент переходу його під контроль держави.

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"Виконавши наші нормативи, вони з активів прибрали. Це називається шахрайство. ...Я не можу вам сказати, що акціонери і менеджмент робили в останні кілька днів, в дуже відому п'ятницю (йдеться про 16 грудня перед націоналізацією банку, – ред). Країна дізнається, але зараз я б не хотіла коментувати", – сказала глава Нацбанку.

Вона також наголосила, що, окрім перелічених застав, НБУ попросив гарантію одного з вже колишніх співвласників "Приватбанк" Ігоря Коломойського.

У нас практично весь кредитний портфель покритий його особистими гарантіями за всіма його активами – це коли він гарантує, що якщо банк не погасить, то погасить особисто він зі своїх заощаджень,

– пояснила Гонтарева.

Довідка: Група "Приват", основними власниками якої є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, має значні інтереси в нафтогазовому секторі. Афілійовані з нею компанії контролюють близько 42% найбільшої нафтовидобувної компанії країни ВАТ "Укрнафта", три з п'яти нафтопереробні заводи країни, великі мережі АЗС і Одеську нафтогавань. У сфері інтересів групи також перебуває підприємства та компанії, пов’язані з феросплавним бізнесом, нерухомістю, ЗМІ, енергетикою, агросектором, харчовою промисловістю і туристичний комплекс "Буковель".