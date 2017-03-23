Було чути серію пострілів, "швидка" не приїхала вчасно: свідки про вбивство Вороненкова

Очевидці трагічних подій у центрі Києва діляться тим, що побачили на місці вбивства колишнього депутата Держдуми Росії Дмитра Вороненкова.

Так,за словами киянина Максима, який не захотів називати своє прізвище, він перебував у офісі, що розташовується в 300 метрах від місця події, пише "Медуза".

"Спочатку ми почули три глухих коротких звуки, а відразу після цього – ще серію та ще серію пострілів. Загалом, напевно, було сім-десять пострілів. У нас часто щось стріляє в центрі міста, тому уваги не приділили – думали, хуліганить хтось. Тільки потім почулися сирени та вибігли. На асфальті лежали два чоловіки", – зауважив житель Києва.

За його словами, Вороненкова він упізнав одразу.

Очевидці кажуть, що Вороненко вийшов з готелю і пішов у бік бульвару. Підбіг чоловік, і відкрив вогонь. По суті, як я зрозумів, постраждали три людини – сам Вороненков і ще один чоловік, про якого важко щось сказати, але у натовпі, який зібрався говорили, що це міг бути випадковий перехожий. У нього потрапило декілька куль. Ще одного чоловіка відразу відвезли на "швидкій" в госпіталь, тобто він точно вижив",

– зазначив Максим.

Крім того, у коментарі російській агенції РБК інший житель Києва Володимир Серветник розповів, що йшов вулицею Пушкінською, коли попереду почув п'ять-шість пострілів.

Як стверджує чоловік, коли він дійшов до місця вбивства, то побачив одну людину з простреленою головою та ще двох поранених, одного з яких вантажили у "швидку".

"На землі побачив пістолети – один на бульварі Шевченка та ще один поблизу припаркованого "Майбаху", біля якого лежав один із поранених", – додав киянин.

Прокоментував трагічні події в центрі Києва і Максим Сорокін, який також проживає у Києві.

"Почув кілька пострілів, які йшли немов чергами. "Швидка" на місце події через затори приїхала тільки через десять хвилин після вбивства", – розповів він.

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Нагадаємо, колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві.



Зауважимо, що охоронець зумів поранити кілера, і обох госпіталізували. Однак, згодом стало відомо, що ймовірний убивця політика також помер.