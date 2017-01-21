Було погано – стало ще гірше: як в окупованому Сімферополі ремонтують центральну частину міста

Влада Сімферополя минулого року обіцяла, що до Нового року відремонтує пішохідний центр міста.

Пішохідний центр міста ремонтують ще з осені. Хоч вулиці капітального ремонту не потребували, на їх реконструкцію виділили понад 180 мільйонів рублів.

Однак центр виглядає зовсім не так, як у проекті, а подекуди навіть гірше, ніж до ремонту. Реконстуркція ще триває, однак проміжним результатом мало хто задоволений. Каналізаційні решітки вже заіржавіли, а у щілинах між бруківкою легко пролізе шпилька каблука.

Жителі дивуються тим, як зараз виглядає центр міста та побоюються, що ремонт, зроблений взимку, літо не переживе. Влада Криму погодилась, що ремонт йде не зовсім по плану, однак всю відповідальність поклала на підрядника.

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Підрядник, в свою чергу, звинувачує владу, адже вона обмежила їх в термінах. Однак працівники обіцяли виправити ситуацію за 10 днів, коли не дощитиме та буде сонячно.

Ціна реконструкції вулиці – приблизно 82,5 мільйонів гривень. Будівельникам поки заплатили лише 60%. Решту влада обіцяє виплатити після виправлення недоліків, а їх просто безліч.

Однак активісти кажуть, що виправляти там нічого – вулиці допоможе лише початий заново ремонт.

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