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Бумбокс показали перший кліп на їх новий сингл "Голий король"

11:06, сьогодні 6
Бумбокс
Бумбокс "Голий король": перша версія кліпу / Кадр з відео

Відомий український гурт "Бумбокс" презентували перше відео на пісню "Голий король". Ця версія кліпу має назву "На килимах".

Музиканти планують випустити два відео на цю пісню Друга версія кліпу має назву "Сором у музеї" та вийде у світ сьогодні, 8 серпня о 20:00.

Над кліпами працювали сім операторів, три звукорежисера та режисер Денис Дужник. У першій частині команда сконцентрувала свою увагу на музикантах, а у другій версії головними героями стали Belarus Free Theatre, місто Київ і його жителі.

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"Ми вирішили, що версій у кліпа буде дві і ми запустимо їх в один день. Робиться так чи ні - яка різниця? Ми зробимо. У нас батл, нехай і жартівливий. Якщо серйозно, я радий представити обидві версії. Концертний варіант "Короля" – це заявочне відео з першого офіційного відео концерту Бумбоксу", – розповів лідер гурту Андрій Хливнюк.

Відео "Голий Король" не перша спільна робота Belarus Free Theatre і Бумбоксу. У 2016 році відбулися світові гастролі вистави "Burning Doors", в якій звучить музика Бумбоксу. Вистава отримала британську театральну премію Offie’2017.

Бумбокс – "Голий Король" (На килимах): дивіться новий відеокліп

Теги: LifeStyle Новини України Музика
Джерело: 24 канал
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