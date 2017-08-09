"Бумбокс" показав другу версію "Голого короля": відео рве мережі

Популярний український гурт "Бумбокс" представив одразу два кліпи на нову пісню "Голий король".

Першу версію зняли під час закритого концерту концерту групи на початку літа, коли хлопці презентували однойменний альбом "Голий король".

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Другу версію промовисто назвали "Сором у музеї".

Дебош у супермаркеті, бійка за участю курки-гриль, об'їдання іноземців на Хрещатику, плаття з секс-шопу, станція метро "Золоті ворота", перетворена на тронну залу, сором в Національному Художньому Музеї - це просто не може бути офіційним кліпом. Але це правда,

– так описують кумедне відео на пісню "Голий король" самі музиканти.

За менш ныж добу відео назбирало вже майже 12 тисяч переглядів. Користувачі активно поширюють його соцмережами.

Дивіться другу версію кліпу на пісню "Голий король" групи "Бумбокс":