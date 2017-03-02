Бумбокс представив нову потужну українську пісню

Пісня гурту "Колишня" була почута слухачами на одному з їхніх концертів ще в грудні, проте офіційний сингл в мережі з'явився лише сьогодні.

Соліст гурту Андрій Хливнюк анонсував вихід пісні 1 березня на своїй офіційній сторінці у Facebook:

Прем’єра пісні відбулася ще 24 грудня 2016 року на концерті в Київському клубі "Atlas", а сьогодні – 2 березня 2017 "Бумбокс" офіційно представив пісню своїм слухачам. Кліп на композицію шанувальники гурту зможуть побачити вже 7 березня 2017 року.

"Колишня" – це не тільки розмова о третій годині ночі з тишею з того боку телефонної трубки. Це ще і риторика на тему жіночої краси в тому вигляді, в якому її сприймає сучасна культура. У світі худих і молодих, відомих і не дуже, щось пішло не так. Поняття жіночої і чоловічої краси загубилося в "силіконово-ботоксних" джунглях. Про це "Колишня" – мікс з джангла, блюзу і нової рок-музики,

– поділився Андрій Хливнюк.

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