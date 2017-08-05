Бунт у психлікарні Львова: хворий захопив заручника

Ввечері 4 серпня у Львівській обласній клінічній психіатричній лікарні пацієнт вибив вікно та наніс собі тілесні ушкодження.

Про це пише видання zaxid.net.

Далі чоловік забарикадувався в палаті зі ще одним пацієнтом та погрожував фізичною розправою.

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"31-річний пацієнт розбив вікно і наніс собі тілесні ушкодження. На місце події виїхали працівники відділку. Пацієнта локалізували", – повідомили у поліції.

Наразі правоохоронці розглядають питання про кваліфікацію злочину згідно з ККУ.

Після інциденту медики оглянули ще 4 пацієнтів.