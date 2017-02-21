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Бурбак: Необхідні термінові дії для енергетичної незалежності України від Росії та фейкових " республік" Донбасу

12:07, сьогодні 157 Читать новость на русском
Максим Бурбак
Максим Бурбак / nfront.in.ua

Уряд повинен заборонити торгівлю з окупованими територіями Донецької і Луганської областей, затвердивши перелік товарів і предметів, які можна переміщувати через лінію розмежування.

Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"Уряд в терміновому порядку має заборонити торгівлю з окупованими територіями Донецької і Луганської областей, затвердивши вичерпний перелік товарів і предметів, які можна возити через лінію розмежування в обидва боки. Має йтися виключно про товари, закуплені чи продані підприємствами, зареєстрованими на території України і які сплачують податки до бюджету України", – заявив Бурбак.

Він наголосив, що ці дії необхідні для недопущення зростання цін і тарифів, зупинки підприємств і тиску на валютний курс.

Керівник фракції також заявив, що Кабмін повинен, керуючись рішенням РНБО, розробити комплекс заходів з диверсифікації джерел постачання вугілля та інших ресурсів.

Уряд має розробити й втілити на підставі рішення РНБО комплекс заходів з диверсифікації джерел постачання вугілля та інших ресурсів. На 1-му етапі необхідно досягнути покриття 30% загальної потреби в антрацитовому вугіллі з джерел поза межами Росії та окупованих територій,
– наголосив Бурбак.

"Мають бути сформовані резерви палива, альтернативні лінії ЛЕП для територій, які зараз отримують електрику з окупованих територій. Також слід розробити та забезпечити реалізацію програми побудови нових енергоблоків і реконструкції існуючих енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи – для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку", – підкреслив Максим Бурбак.

Він наголосив на необхідності прийняття рішення щодо енергетичної незалежності України від Росії та фейкових "республік" Донбасу, додавши, що президент України повинен представити й затвердити у парламенті план звільнення Криму і Донбасу, частиною якого мають бути порядок відносин з окупованими територіями.

Теги: Політика Україна-Росія Енергетика Народний фронт Бурбак Максим Юрійович Президент України Кабінет Міністрів України РНБО
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